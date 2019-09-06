В Украине освободили боевика «ДНР», охранявшего обломки МН17 11 6.09.2019, 18:40

2,106

Суд освободил уже второго свидетеля катастрофы авиалайнера Malaysia Airlines.

Суд освободил от тюремного заключения бывшего боевика «ДНР», охранявшего обломки сбитого самолета Boeing рейса МН17.

Согласно материалам дела, уроженца Енакиево Александра Неведрова приговорили к пяти годам лишения свободы условно, передают «Українськi Новини».

В период с 2002 по 2018 год он был дважды судим за воровство, а также за разбой и грабеж, за воровство и уничтожение чужого имущества и за изнасилование.

Его задержали в феврале 2019 года при попытке пересечь линию разграничения в районе Торецка Донецкой области.

Он присоединился к боевикам в июле 2014 года, после отбывания наказания за изнасилование.

В составе вооруженного подразделения боевиков осуществлял охрану обломков сбитого пассажирского авиалайнера Malaysia Airlines.

Накануне Апелляционный суд Киева освободил главного свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха. Его отпустили из-под стражи под личное обязательство.

Сразу после этого президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом «будет масштабным», а также анонсировал совместное с властями Украины решение по обмену.