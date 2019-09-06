Экономист: В белорусской экономике идет тревожный процесс 2 6.09.2019, 18:50

2,122

Сергей Чалый

Сергей Чалый прогнозирует довольно негативный сценарий для луканомики.

Сергей Чалый в своей передаче «Экономика на пальцах» проанализировал прогнозы экономистов и сделал свой вывод о перспективах Беларуси, передает «Салiдарнасць».

— Исследовательский центр ИПМ нарисовал свой очень серьезный прогноз. Там много разных цифр, но важнее всего общая тенденция. И вот в целом получается, что 5% — это позитивный, благоприятный сценарий. Все остальное – это либо состояние средней паршивости, либо совсем плохое. Но честно скажу, что предположения, из которых ИПМ делает свои сценарии, достаточно щадящие и более оптимистичные по сравнению с тем, что происходит.

По прогнозам наш ВВП (в следующем году) даже к 2% не имеет шансов подобраться, и в долгосрочной перспективе он будет снижаться. А при негативном сценарии он загибается еще раньше… Правильно написала Ольга Лойко: экономике до финансового кризиса три шага. Причем из уст главы представительства Всемирного банка в Беларуси Александра Кремера, первый этап мы уже прошли. Потому что первый этап — это низкий рост и жизнь не по средствам.

Второй этап, по словам экономиста, это рост долговых обязательств.

— И на конец зари – финансовый кризис, — отметил Сергей Чалый. — И ведь всегда же Всемирный банк у нас был самым оптимистичным по отношению к белорусской экономике. А теперь такая формулировка: «Минимизировать риски перехода от второго этапа к третьему». Не предотвратить, а минимизировать. То есть по сути нам говорят: мы все понимаем, но вы же сами ничего не делаете, поэтому мы можем предложить вам лишь сценарий обезболивания. Это диалектика перехода из ниоткуда в никуда. Идет достаточно тревожный процесс.

Экономист напомнил: раньше была надежда, что рост экономики будет не компенсаторный, а настоящий.

— А потом выяснилось, что нет, так оно не работает, а за внешним благополучием отдельные органы в этом организме продолжают болеть, — сказал эксперт. — И постепенно этот пессимизм начинает проявляться почти у всех. И даже в официальном журнале Минфина уже констатируют: как-то не смогли. Не получаются темпы этого роста.

Сергей Чалый отметил: что интересно, все это происходит на пике благосостояния.

— Я думаю, что нас все же ждет не финансовый кризис, не какая-то острая фаза, как это было раньше, а мы просто спокойно перейдем в новую реальность, такое вот постепенное, достаточно безнадежное эволюционирование вокруг своих равновесных значений. Только эти значения будут все ближе к нулю. Такая вот стабильность, как на кладбище, – сказал экономист.