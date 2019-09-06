Беларусь играет в гостях против Эстонии
- 6.09.2019, 19:07
Матч в рамках квалификации ЧЕ-2020 начался в 19:00.
6 сентября на выезде сборная Беларуси играет с эстонцами. Для Михаила Мархеля встреча стала дебютной в качестве главного тренера национальной команды, передает pressball.by.
ЭСТОНИЯ — БЕЛАРУСЬ
ЭСТОНИЯ: Лепметс — Тенисте, Тамм, Метс, Клаван (к), Пикк — Оямаа, Кяйт, Васильев, Зенев — Сорга.
Запасные: Аксалу, Игонен, Камс, Вихманн, Айнсалу, Лийвак, Синявский, Крейда, Саппинен, Калласте, Дмитриев, Кууск.
БЕЛАРУСЬ: Гутор — Матвейчик, Политевич, Наумов, Поляков — Яблонский, Маевский — Ковалев, Драгун, Стасевич (к) — Сигневич.
Запасные: Климович, Плотников, Золотов, Эбонг, Бахар, Скавыш, Климович, Бага, Павловец, Печенин, Волков, Шевченко.