Палата лордов Британии одобрила законопроект об отсрочке Brexit 2 6.09.2019, 19:09

Brexit перенесут с 31 октября на более поздний срок.

Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Об этом сообщает ВВС.

Теперь парламент намерен заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить ЕС о переносе Brexit c 31 октября на более поздний срок, однако премьер последовательно заявляет, что намерен вывести страну из ЕС со сделкой или без нее. Законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II.

Британский парламент выступает против нынешнего варианта соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС. Однако Brexit без сделки тоже не устраивает парламент. Brexit должен был состояться 29 марта, но из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Ранее оппозиционные партии Великобритании договорились не поддерживать проведение досрочных парламентских выборов 15 октября, на которых настаивает премьер-министр Борис Джонсон.