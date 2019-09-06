Почему диктаторов нужно свергать 6 Тивур Шагинуров, kasparov.ru

6.09.2019, 19:27

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Роберт Мугабе

Население стран, оказавшихся в тирании, должно делать выводы.

6 сентября умер бывший диктатор Зимбабве, прозванный "людоедом" Роберт Мугабе. Когда-то в 2005-м президент Путин на встречи G8 сказал о нем:

"Не нужно бояться прекратить помощь диктаторам, таким как лидер Зимбабве — Мугабе".

Теперь и Россия не в восьмерке и сам Путин поменял свое отношение к мертвому тирану. "С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве.

Он внёс большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности", – говорится в соболезнованиях направленных в Зимбабве по случаю смерти. Ну и конечно, про вклад в отношения между двумя странами там тоже говорится.

Сам Мугабе при жизни еще говорил, что нам следует держаться вместе: "Вы боретесь с санкциями, и мы тоже, и вершиной этой империалистической пирамиды являются США, за ними следует Европа.

И это причина, по которой мы должны работать вместе, поэтому вчера нам было так приятно наблюдать все это действо — это возрождение России".

Видимо, оказался прав. Кто такой этот человек, сумевший так поменять о себе мнение президента России?

Упрощенно биографию этого африканского тирана можно описать так: в 1960-х, после краха колониальной системы у власти в Родезии, (тогдашнее название Зимбабве) остались белые, владевшие большей частью земель в стране. Их режим ничем не напоминал демократию и ориентировался лишь на удержание колониальных порядков. Одновременно, в стране сформировалось сразу две группы боровшихся за то, чтобы представлять во власти чернокожих — основную часть населения. Одна из них этнически состояла по большей части из народа ндебле и ориентировалась на СССР, другая смотрела в сторону Китая и представляла этнос шона. Мугабе был за маоистов. Обе группы вели партизанскую войну с правительством, а также участвовали в празднике смерти в близлежащих странах. Режим белых продолжал существовать на поддержке извне. К 1979 эта история закончилась. Правительство пошло на организацию выборов. Вновь сформированный режим из белых и черных в одной власти продержался меньше года. Фактически, отстранив белых в сторону, черные начали разбираться между собой.

Странным образом в автокатастрофе погиб старший товарищ Мугабе Джосия Тононгара. Мугабе взвалил на себя осиротевшую партию. Уже в старости, Мугабе будет признаваться близким, что его преследует дух Тононгара, упрекает, что он предал идеалы революции.

В 1980 партия Мугабе, набравшая большинство, обвинила просоветских оппонентов в подготовке переворота и устроила массовые чистки. Для реализации зачисток Мугабе организовал специальное подразделение "Пятая парашютная бригада". Было объявлено проведение операции "Гукурахунди", с языка шона это значит что-то вроде "Легкий дождь, прибивающий пыль перед большими весенними ливнями".

Тренировать пятую бригаду пригласили специалистов из Северной Кореи, об этом Мугабе лично договорился с Ким Ир Сеном.

После покушения лидер оппонентов Мугабе Джошуа Нкомо бежал из страны. Убийства оппозиционеров продолжались до 1987 года. По разным данным, погибли от 3,7 до 20 тысяч человек. В 1987 году уже не имевший никаких амбиций Нкомо согласился на слияние партий. После недружественного поглощения репрессии против его бывших однопартийцев пошли на спад.

Одновременно продолжались репрессии против белых землевладельцев. За белыми (0,5% от всего населения страны) после революции продолжали оставаться практически все обрабатываемые земли Зимбабве. Если учесть, что основной доход страны – экспорт сельхозтоваров, то очевидно, что долго так продолжаться не могло. Власть санкционировала захваты черным населением сельских хозяйств крупных землевладельцев.

Начиная с 2000 года, Мугабе периодически выдвигал ультиматумы фермерам с требованием покинуть свои земли, эта политика получила название "черный передел" (только в 2002 году страну покинули 90% оставашихся в ней фермеров). В 1980 году в Зимбабве жило около 250 тысяч белых. Сейчас осталось меньше 30 тысяч.

Впрочем, захваченные земли не принесли счастья черному населению. Страна попала под санкции Евросоюза и Великобритании.

К середине 2000-х, в результате возвращения земель исконным жителям, доход страны упал на 12$ млрд, а большинство хозяйств пришли в упадок.

Из-за отсутствия опыта, новые хозяева с хозяйством просто не справились

Из-за закона о том, что все предприятия должны принадлежать чернокожим закрывались также фабрики и горнодобывающие предприятия.

Спустя какое-то время, Мугабе негласно начал вновь распродажу земель иностранным инвесторам, но спрос оказался невелик.

Восстановление началось лишь после того, как в Зимбабве пришли китайские хозяева. Африканская страна вновь вернулась в торговлю сырым табаком.

"Аграрная реформа" запустила бешеную инфляцию. В некоторые годы она достигала более 1000%, а во время кризиса 2008 года за месяц достигла 231150888%. В ход пошли купюры в 200 триллионов зимбабвийских долларов.

Сейчас Зимбабве забыла о такой мещанской роскоши как собственная валюта и пользуется в основном американским долларом. Из 12 млн граждан Зимбабве, 10, по данным международной кризисной группы, живут за чертой бедности, 3 млн бежали из страны.

Нельзя сказать, что Мугабе себя сразу же объявил отцом нации. Конечно, для начала он стеснялся как и все начинающие диктаторы. В самом крайнем случае позволял себе борьбу с трущобами, снося кварталы, в которых в основном живут те, кто хочет перемен и голосует за противников президента. Предатели Мугабе лишались также доступа к здравоохранению и образованию. К июлю 2007 года без крова остались около 2,5 млн человек. ООН потребовала в срочном порядке прекратить борьбу с нищетой такими методами. Президенту пришлось немного одемократится.

Даже в выборах участвовал шесть раз. Но, как известно, в казино выигрывает только хозяин казино. На последних честных демократических выборах хозяин Зимбабве выиграл не то чтобы по правилам, но без всяких проблем.

Основной риторикой вождя была антизападная пропаганда: "мой народ – пулемет! Зимбабве больше никогда не будет колонией!"

Несмотря на ужас порабащения и новой колонизации, оппонент президента Морган Цвангираи победил в первом туре, случайно так недобрав пары процентов до 51%. От проведения второго тура счастливчик отказался, потому что был увлечен судьбой своих сторонников, внезапно начавших исчезать или умирать насильственной смертью.

Мугабе соревнуясь во втором туре сам с собой набрал 85,5%.

При посредничестве ЮАР, было заключено соглашение, Цвангираи стал премьером. Но потом потерял его, потому что сам пост премьера был устранен. В 2013 году этот неудачник снова попытался бороться с опытным Мугабе и проиграл.

Цвангираи назвал выборы фарсом, сначала подал жалобу в суд, потом отказался от нее.

После этого уже Мугабе развернулся во всю. Его в Зимбабве и до сих пор принято именовать не иначе как величайшего деятеля страны и "икону черной Африки". Сам президент успел открыть аэропорт и собирался основать университет имени себя. И тот и другой стоили огромных денег, но так вообще-то не скажешь. Видимо, основной чертой проектов была внешняя скромность.

Даже если ты "икона черной Африки" и почти святой и можешь переписывать законы под себя, законы жизни, смерть и дряхление никто не отменял. Еще в 2008 году Мугабе подписал закон о том, что может назначить себе приемника, если его утвердит парламент, в котором большинство имеет его партия. К 2017 году вопрос о приемнике тирана за 90 встал уже очень остро. Одним из его приемников считали его давнишнего приспешника Эммерсон Мнангагва, который пользовался поддержкой военных. Этот помоложе, ему на тот момент было только 75.

Другим его приемником стала его собственная, даром, что 32-я по счету, жена Грейс Мугабе. На первом же митинге Грейс освистали военные. Мугабе сравнил своего приспешника со змеёй, которую "нужно бить по голове" и обвинил в предательстве. Но тут уже перебор. Можно выбрать спутницу жизни для себя, но для всей страны – это даже для Зимбабве перебор. Супруги Мугабе были арестованы. Власть перешла к Мнангагва и военным. По официальной версии, престарелый тиран был взят под охрану от врагов в собственном окружении. Пострадали министр финансов (при экономическом положении Зимбабве, можно с уверенностью сказать, что было за что) и лидеры молодежного крыла правящей партии (ну типа пионеров, такие знаете "дядя Роберт, мы с тобой").

"Не было никакого переворота, только бескровный переход власти. В результате которого были арестованы коррумпированные и бесчестные люди, а также задержан пожилой человек, которым руководила его жена.

Те несколько выстрелов, о которых сообщалось, сделали мошенники, которые сопротивлялись аресту, но теперь они задержаны", – говорилось в заявлении партии еще вчера боготворившей людоеда.

Отстраненному вождю осталось лишь смириться и сесть на скамейку запасных до конца дней. И вот теперь престарелая "икона Африки" отправилась-таки в мир иной. Мугабе умер, да здравствует Мугабе. Какой отсюда можно сделать вывод для населения стран, оказавшихся в тирании?

Тираны не должны умирать собственной смертью. Их нужно свергать.

После революции, конечно, будет тяжело и неспокойно, но иначе иконка будет меняться, но программа будет та же.

Тивур Шагинуров, kasparov.ru