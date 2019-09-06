Строительный бизнес Чижа ушел в глубокий минус 3 6.09.2019, 19:32

Юрий Чиж

Фото с сайта belaruspartisan.org

Отчет ООО «Трайпл» за первое полугодие гласит о том, что компания просела в выручке.

За январь-июнь 2019 года выручка составила примерно 9,8 млн рублей. Тогда как год назад сумма была около 23,1 млн., передает officelife.media.

Чистой прибыли нет. Вместо нее минус 126,8 млн. На середину прошлого года она составляла плюс 4,3 млн.

Долгосрочная долговая нагрузка снизилась с 52,1 млн рублей до 46,4 млн. Но краткосрочные обязательства растут. В целом они составили более 53,5 млн. Пока эти суммы меньше собственного капитала (105,7 млн) и активов (208,3 млн). Но и активы, и капитал снижаются.

Напомним, что эта компания Юрия Чижа в том числе занимается достройкой квартала «Мармелад», под который выпускает облигации и закладывает недвижимость.