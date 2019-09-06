Ученые: На Земле наступил пластиковый век 8 6.09.2019, 19:36

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Ученые заявили, что следом за бронзовым и железным веком наступил пластиковый.

Частицы пластика начали откладываться в окаменелостях, что свидетельствует о нарастании его производства с 1945 года, сообщает zn.ua со ссылкой на The Guardian.

Исследователи считают, что частицы пластика можно использовать в качестве маркера наступления антропоцена – геологической эпохи, которая наступила, когда человек занял доминирующее положение на планете. Ученые отмечают, что следом за бронзовым и железным веком нынешний период истории можно считать пластиковым веком.

В ходе исследования ученые проанализировали слои, которые формировались на побережье Калифорнии ежегодно с 1834 года. Оказалось, что содержание пластика в этих слоях точно отражает рост его производства в течение последних 70 лет. Большинство пластиковых частиц были волокнами синтетических тканей, которые были использованы в одежде. Это указывает на то, что вещество свободно попадало в океан через сточные воды.

"Наша любовь к пластику нашла отражение в окаменелостях. Это плохо для животных, которые живут на дне океана: коралловых рифов, мидий, устриц и так далее. Но тот факт, что пластик попал в наши окаменелости поднимает более экзистенциональные вопросы. Мы все учили в школе каменный век, бронзовый век и железный век, а нынешние времена будут известны как пластиковый век? Страшно, что это то, чем запомнятся наши поколения", - сказала Дженнифер Брэндон из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Анализ ученых показал, что начиная с 1940-х годов количество пластика в окаменелостях удваивалось каждые 15 лет. В 2010 году, последнем, изученном на данный момент, содержание пластика составляло 40 частиц на 10 квадратных сантиметров океанского дна в год.