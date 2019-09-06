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Порошенко: Просьба освободить Цемаха - признание Россией вины за MH17

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  • 6.09.2019, 19:53
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Порошенко: Просьба освободить Цемаха - признание Россией вины за MH17
Петр Порошенко

Экс-президент Украины прокомментировал освобождение свидетеля по делу о гибели Boeing 777.

Требование освободить Владимира Цемаха — свидетеля по делу о гибели Boeing 777, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, означает, что Москва «признала ответственность» за произошедшую катастрофу. Об этом заявил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

На встрече с бывшим президентом Латвии Раймондсом Вейонисом он сообщил, что украинская сторона на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет требовать привлечь Москву к ответственности «за все жертвы на протяжении последних пяти лет из-за российской агрессии на Украине».

В том числе, отметил Порошенко, речь идет и о погибших при крушении малайзийского Boeing. «Можете ли вы себе представить, что [президент России Владимир] Путин потребовал освобождения ключевого свидетеля по МН17 и его возвращения в Россию», — приводятся слова Порошенко на сайте партии. По его утверждению, «это и есть признание ответственности».


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