Белорусы добились демонтажа герба Российской империи с памятного знака в Видзах 3 6.09.2019, 20:06

Ранее изображением царского герба возмутило белорусскую общественность.

С памятного знака, установленного в центре поселка Видзы Браславского района в честь основания 1 сентября 1803 года Видзовского уездного училища, сняли рисунок герба Российской империи и все надписи. Об этом «Радыё Свабода» сказал директор Видзовского государственного профессионально-технического колледжа Михаил Смирнов.

Памятный знак с изображением герба Российской империи установлен в центре поселка Видзы Браславского района в честь основания 1 сентября 1803 года Видзовского уездного училища. На нем по-русски написано, что училище основано по указу царя Александра І.

«Надписи сняли на прошлой неделе сами», — сказал директор. Он добавил, что руководство учебного заведения «запустило процедуру оформления», чтобы выяснить, что можно писать на камне.

«Пусть нам дадут рекомендации, будем по-новому делать. Но у учебного заведения и у детей нельзя отнимать историю», — сказал Михаил Смирнов.

По словам директора, сейчас «просто написали, что это студенческий сквер».

«Неугодно людям, тогда ради бога», — сказал он.

Фотоснимок памятного знака с изображением царского герба разместил в фейсбуке журналист Дмитрий Казакевич, который сам родом из Видзов. Памятный знак вызвал возмущенные комментарии в соцсетях и публикации в СМИ.

На платформе petitions.bу был организован сбор подписей за демонтаж в Видзах камня с гербом Российской империи.

Министерство культуры совместно с Институтом истории НАН рассмотрело коллективное обращение и пришло к выводу, что «был выявлен ряд исторических противоречий в надписи на памятном знаке». Министерство направило письмо в Браславский райисполком и Витебский облисполком с требованием «принять меры по факту установления памятного знака с нарушением действующего законодательства».

Михаил Смирнов считает, что обнаруженные историками противоречия «не стоят выеденного яйца».

«В разных источниках написано все по-разному. Все это называется словоблудием. Просто неприятно, что есть люди, готовые сделать все, чтобы поменять историю. Но историю не обманешь. Мы процедуру запустили, и пусть историки еще раз попрактикуются в своих знаниях. Герб Российской империи меня волнует меньше всего. Меня волнует историческая правда и история учебного заведения, как и весь коллектив», — сказал Михаил Смирнов.

Заместитель председателя Браславского райисполкома Ольга Величко сказала, что герб Российской империи на камень больше не вернут.

«Если это неправильно, то не установят», — сказала она.

Ольга Величко добавила, что не давала указаний демонтировать герб и надписи.

«Мы просто поговорили в рабочем порядке, руководитель сказал, что пересмотрим. По-видимому, они поняли, что ошиблись, неправильно сделали», — сказала она.