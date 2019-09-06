Зеленский помиловал подготовленных к обмену россиян? 1 6.09.2019, 20:23

Владимир Зеленский

Об этом заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить для обмена на украинских заключенных в России. Об этом в видеообращении в Facebook заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

Юрист отметил, что в пункте сбора лиц, участвующих в обмене, есть почти все из списка, согласованного ранее сторонами. Они все помилованы Зеленским.

По его словам, украинская сторона выполнила практически все свои обязательства относительно обмена.

Вместе с тем Рыбин отметил, что по состоянию на 16:45 один гражданин России, которого должны освободить, остается в украинском СИЗО.

Это Руслан Гаджиев – российский наемник из Адыгеи, участник боя на высоте 307,5 под Санжаровкой, в котором погибло девять и стали инвалидами двое украинских военнослужащих. В Украине он осужден на 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что процесс обмена пленными может быть запущен до конца этой недели. Вероятная дата – 7 сентября. Но договоренности носят предварительный характер.