Стало известно, кто возглавил «Бабушкину крынку» 1 6.09.2019, 20:33

Геннадий Скитов.

Фото: ruscable.ru

«Бабушкина крынка» — самый дорогой бренд молочной промышленности страны.

Кресло руководителя крупнейшего предприятия — переработчика молока в Могилевской области занял Геннадий Скитов. Он сменил Дмитрия Главинского, который занимал пост чуть более 2,5 года и «освобожден от должности по соглашению сторон», передает tut.by.

По биографической справке Скитова, в 1990 году он окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства по специальности «инженер-механик», в 2004-м — БГЭУ («экономист-менеджер«). По информации «Ежедневника», Геннадий Скитов в середине 1990-х оборвал связи с криминальным миром, сменил фамилию и начал жизнь с чистого листа.

Скитов работал на руководящих должностях на Борисовском мясокомбинате (с 2002 года), минской «Белрыбе», БАТЭ, гродненском «Белкарде» и с сентября 2013 года по июль 2016-го — на щучинском «Автопроводе». После Скитов был коммерческим директором МАЗа. После ухода с МАЗа он несколько недель проработал на Минском тракторном заводе. А теперь снова вернулся из машиностроения в пищевую промышленность.

Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» является одним из крупнейших компаний-переработчиков молока в Беларуси. Производственные площадки находятся в Могилеве, Бобруйске, Мстиславле, Осиповичах и др. В сутки предприятие может выпускать до 420 тонн цельномолочной продукции, линейка которой насчитывает более 250 наименований. География поставок — от США, Саудовской Аравии, Франции до стран СНГ и Китая. «Бабушкина крынка» — самый дорогой бренд молочной промышленности страны.