Шотландия планирует провести новый референдум о независимости 6.09.2019, 20:38

Правительство Шотландии считает, что отношение к независимости страны сильно изменилось в связи с Brexit.

В Шотландии в 2020 году может состояться повторный референдум о выходе из состава Соединенного Королевства. Об этом заявила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен в интервью газете Die Welt в пятницу, 6 сентября.

Стерджен сообщила, что власти Шотландии планируют добиться проведения повторного референдума в 2020 году, передает korrespondent.net.

"Да, уже в следующем году. Опросы показывают, что шотландцы хотят получить независимость", - заявила политик.

Также она отметила, что в настоящее время Шотландская национальная партия сможет заручиться поддержкой Европейского союза в вопросе независимости от Британии.

"Во-первых, Brexit помог понять, почему мы хотим независимости. Во-вторых, никто бы не удивился, если бы ЕС приветствовал такую страну, как Шотландия, при вступлении в союз. Все переговоры, которые я вела и веду, свидетельствуют, что позиция ЕС по поводу шотландского суверенитета сильно изменилась", - подчеркнула Стерджен.

Напомним, 4 сентября правительство Джонсона потерпело крупное поражение в парламенте.

Оппозиции удалось провести через Палату общин законопроект, который должен обязать правительство отсрочить Brexit и исключить возможность выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем.

Для вступления в силу документ должен получить одобрение Палаты лордов и подпись королевы Елизаветы II.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "лучше лежать мертвым в канаве, чем просить об отсрочке Brexit".