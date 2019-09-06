В РФ структура РПЦ получила лицензию на производство и поставку алкоголя 11 6.09.2019, 20:49

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Речь не идет о производстве церковного кагора.

Компания "Мезыбь", принадлежащая московскому патриархату и предприятию "Софрино", которое выпускает церковную утварь, получила лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, сообщает агентство "Интерфакс".

При этом компании не выдана лицензия на выпуск ликёрного вина, а значит, речь не идёт о производстве церковного кагора.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков не смог ответить на вопрос, какую именно алкогольную продукцию будет поставлять структура РПЦ, назвав винодельческий бизнес "Мезыби" "закрытым коммерческим проектом". "Вероятно, это будет эксклюзивное вино – как папские вина у католиков, которые сложно купить", – лишь предположил Волков.

Компания "Мезыбь" была зарегистрирована в 2015 году в Геленджике. Ей принадлежит 70 гектаров сельскохозяйственных земель. В том же районе расположен Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви. В СМИ его называли "резиденцией патриарха".