Послы из пяти стран выступили против фальсификации РФ исторических фактов 3 6.09.2019, 21:18

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Послы написали совместное письмо относительно пакта Молотова-Риббентропа.

Группа послов из пяти стран, аккредитованных в Нидерландах, в том числе Польши, выступили против фальсификации Россией истории. Польский посол Марцин Чепеляк, а также дипломаты из Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии написали совместное письмо, которое затем было опубликовано голландской газетой Volkskrant, передает «Радио Польша».

Это письмо стало своеобразным ответом послу России в Нидерландах, чья заметка была опубликована в издании на прошлой неделе. Российский дипломат написал, что пакт Молотова-Риббентропа вовсе не был так плох, как все его описывают, и что его нельзя негативно оценивать, потому что он был необходим.

Послы из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии решили, что данное утверждение нельзя оставить без комментария. В своем письме они написали, что выступают против попытки изменения Россией исторических фактов и введения в заблуждение общественности, особенно в отношении российско-немецкого пакта.

Решительное «нет» отбеливанию истории Второй мировой войны Россией и промыванию мозгов европейцам, - написало на своей странице в Twitter посольство Польши в Нидерландах.

Также дипломаты напомнили о совместном заявлении министров иностранных дел пяти государств в 80-ю годовщину подписания пакта. Главы МИД написали, что соглашение нацистской Германии и Советского Союза привело к началу Второй мировой войны и обрекло Европу на десятилетия страданий. Министры подчеркнули, что увековечивание прошлых несчастий дает необходимые знания и силу, чтобы противостоять тем, кто пытается воскресить или очистить нацистскую и сталинскую идеологии.