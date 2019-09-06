Как выглядит стройка хозяина «Табакерок» на элитном участке у Минского моря 10 6.09.2019, 21:24

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С участка бизнесмена можно выйти к берегу Минского моря. Здесь же находится и пирс, куда приходят отдыхающие

Бизнесмен возводит семейную усадьбу.

На участке у первой береговой линии Минского моря, который выделили Алексею Олексину под строительство семейной усадьбы, уже вовсю идет строительство. Надел в 3,8 гектара, напомним, бизнесмену предоставили в аренду еще осенью прошлого года. Как сейчас выглядит стройка — в материале tut.by.

Площадка, где должна расположиться семейная усадьба «Родовое гнездо», находится сразу за стрелковым комплексом. Территория последнего огорожена. Представитель охраны рассказал, что стрелковый комплекс уже работает и принимает посетителей. Впрочем, это и так было понятно: в крытом тире то и дело стреляли.

Скриншот yandex.by

К стройплощадке ведет асфальтированная дорога, по которой лучше не ехать на авто — будет сложно разминуться с бетономешалками, которые ездят туда-сюда, поднимая столбы пыли.

Источник, знакомый с ходом строительства объекта, рассказал, что на выделенном участке бизнесмен строит усадьбу со СПА-комплексом и гаражом. Уже сейчас видно, как будут размещаться объекты, часть из которых близка к выводу под крышу.

По словам собеседника, на участке будет размещаться жилой дом площадью около тысячи квадратных метров, с несколькими террасами. Напротив дома — гараж площадью около 500 квадратных метров. В нем предусмотрены места под хранение машин, снегоходов, водных мотоциклов и лодок. В этом же здании будет и помещение для персонала, с душевыми и столовой.

Заказчиком строительства выступает ООО «Эково». Эта компания проектировала стрелковый комплекс, расположенный по соседству с новым участком бизнесмена. Не исключено, что новое строительство станет продолжением гостинично-ресторанного и стрелкового комплекса «Сябры».

С участка бизнесмена можно выйти к берегу Минского моря. Здесь же находится и пирс, куда приходят отдыхающие

К слову, несмотря на стройку, прибрежная зона Минского моря в этом месте остается общедоступной.

Пирс

Кто такой Алексей Олексин?

Имя Алексея Олексина стало известно широкой общественности после установки по всей стране табачных киосков «Табакерка».

Интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), табачном бизнесе, девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси. Он раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись.