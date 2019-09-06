Принцип Мархеля Артем Фандо

6.09.2019, 21:53

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Фото: sport.postimees.ee

Белорусы не мучились, а играли в веселый футбол.

Главное в сборной имени Михаила Мархеля — стремление к веселью. Это подкупает.

Можно сделать сноску на соперника, на отсутствие турнирных задач, на что угодно. Но зачем? Вот что вы помните из группового этапа Лиги наций, кроме того, что белорусы за шесть матчей не пропустили ни одного мяча? Вряд ли много. Потому что главной в сборной Криушенко была оглядка. Как бы чего не вышло. И награда за постоянное одергивание себя — матч с грузинами следующей весной. Оно того стоило, пожалуй.

Но та сборная сейчас стойко удерживала бы 1:1 в гостях. Нынешняя же — постаралась дожать хозяев, и джокер Скавыш уже привычно сделал свое дело со скамейки. Но действительно важен даже не итог, а то, как изменился процесс.

Именно игра и вызвала ощущение свежести, а вовсе не коренное омоложение национальной команды, о котором так много говорили до матча. В конце концов, радикально омолодилась лишь скамейка запасных. В Таллинн отправились восемь футболистов, у которых за душой ни минуты в майке сборной. Плюс девятый Владислав Климович с наигрышем за нее меньше часа. В "старте" из новичков вышел только Яблонский, на замену — только Бахар, за которого Мархель боролся до последнего и взял на выезд, несмотря на небольшое повреждение. Нападающий отсалютовал двумя попаданиями в каркас ворот.

Так вот, при Мархеле сборная Беларуси из самой возрастной в Европе превратилась в самую среднестатистическую — 26,8 лет. Но к конкретной игре с эстонцами это имеет мало отношения. Средний возраст "старта" — 29,5 лет. Рулевой положился в официальной встрече на опыт и не особо изменил лицо команды. Даже обошелся всего двумя заменами — игра получалась, а войти в такую встречу тяжело. Видимо, все эксперименты остались на "товарняк" с валлийцами.

А игра удалась. Где-то возникал бардак в защите, где-то проседали края обороны (все же в курсе, что там у белорусов беда). Зато впереди команда Мархеля постаралась организовать прессинг и поиграть в давление. Против голландцев такой вариант, может, и не сработает, он даже против эстонцев давал сбои, но, когда все получалось, за сборную становилось интересно.

Можно и повредничать, конечно. У сборной (прямо как у БАТЭ) крайне мало опций в атаке, и почти все угрозы были созданы стараниями Стасевича. В первом тайме его плотно держали чуть ли не вдвоем — и тайм не задался. Во втором кэп проанализировал ситуацию — итог два гола, три или четыре штанги-перекладины. Все, все при участии Стасевича. Даже интересно, что случится с командой в матче, на который он не приедет...

Но сейчас не об этом. Сборная Беларуси победила, Мархель красиво дебютировал, а команда показала веселую игру. Не так часто складывается пазл.

Так давайте отложим разговоры о перспективах до худших времен. А сегодня просто просмакуем этот матч в Таллинне.

ЭСТОНИЯ — БЕЛАРУСЬ — 1:2

ЭСТОНИЯ: Лепметс — Тенисте, Тамм, Метс, Клаван (к), Пикк — Оямаа (Синявский, 86), Кяйт, Васильев (Дмитриев, 76), Зенев — Сорга (Саппинен, 83).

Запасные: Аксалу, Игонен, Камс, Вихманн, Айнсалу, Лийвак, Крейда, Калласте, Кууск.

БЕЛАРУСЬ: Гутор — Матвейчик, Политевич, Наумов, Поляков — Яблонский, Маевский — Ковалев (Скавыш, 76), Драгун, Стасевич (к) — Сигневич (Бахар, 64).

Запасные: Климович, Плотников, Золотов, Эбонг, Климович, Бага, Павловец, Печенин, Волков, Шевченко.

ГОЛЫ: 0:1 — Наумов (49). 1:1 — Сорга (54). 1:2 — Скавыш (92+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Наумов (65). Бахар (65).

Артем Фандо, «Прессбол»