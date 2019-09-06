Минское «Динамо» проиграло третий матч на старте сезона КХЛ

Минское «Динамо» проиграло третий матч на старте сезона КХЛ2
- 6.09.2019, 22:21
Минчане проиграли 12-й матч подряд.
Минское «Динамо» уступило "Сочи" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:5, передает pressball.by.
Таким образом, с учетом предсезонных спаррингов «зубры» проиграли 12 матчей подряд (3 подряд матча в КХЛ).
СОЧИ — ДИНАМО Мн — 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)
СОЧИ: Шикин; Ю.Александров — Эллис, Крикунов (к) — Росен — Стремвалл; Погоришный — Назаревич, Архипов — Коллинс — Шмелев; Д.Александров — Воробьев, Капустин — Точицкий — Старков; Лугин — Калетник — Мосалев; Гордеев, Томилин.
ДИНАМО Мн: Энрот; Готовец — Евенко, А.Костицын — Паре — Стефанович; Павлович — Эллиотт, Мартынов — Шор — Пулккинен; Дерябин — Граньяни; Феоктистов — Ковыршин — Степанов; Грецкий — Китаров (к) — Демков; Знахаренко.
ШАЙБЫ: 0:1 — Степанов (Мартынов, Шор, 3.28 — бол.). 1:1 — Шмелев (Ю.Александров, Стремвалл, 8.32 — бол.). 2:1 — Шмелев (Гордеев, Стремвалл, 24.21). 2:2 — Евенко (Пулккинен, Мартынов, 24.42). 2:3 — Паре (Евенко, А.Костицын, 27.18). 3:3 — Эллис (Росен, 35.55 — бол.). 4:3 — Калетник (Назаревич, Томилин, 45.50 — бол.). 4:4 — Пулккинен (Мартынов, Шор, 46.56 — бол.). 5:4 — Архипов (Точицкий, Стремвалл, 50.44 — бол.).
Следующим соперником «зубров» станет «Спартак». Игра пройдет 8 сентября и завершит выездную серию «Динамо».