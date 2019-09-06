В Алжире возобновились акции протеста
- 6.09.2019, 22:54
Алжирцы требуют отстранения от власти временного правительства и выборов нового президента.
Жители Алжира возобновили акции протеста.
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Prensa Latina.
Среди требований протестующих: отстранение от власти представителей действующего временного правительства и выборы нового президента.
Напомним, что начальник штаба алжирской армии Ахмед Гаид Салах потребовал, чтобы 82-летний правитель Абдельазиз Бутефлика был признан недееспособным.
Перед этим Бутефлика отказался от участия в президентских выборах на фоне масштабных антиправительственных протестов.
Алжирцы выступали против пятого президентского срока Бутефлики.
Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.