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Владимир Зеленский: Обмен пленными состоится ночью

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  • 6.09.2019, 22:58
Владимир Зеленский: Обмен пленными состоится ночью
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что обмен произойдет ночью 7 сентября.

О предполагаемом событии президент Украины сообщил в своем аккаунте в Twitter, передает «Белсат».

Владимир Зеленский сообщил о том, что обмен пленными может произойти ночью, 7 сентября. Пока неизвестно количество людей. Точное время и место события также не называются.

Напомним, о том, что Украина и Россия должны обменяться пленными, стало известно еще 22 августа. Тогда называлась формула «33 на 33». 30 августа с утра была распространена новость о том, что Олега Сенцова освободили и вот-вот произойдет окончательный обмен. Но официально информация не подтверждалась, обмен так и не состоялся.


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