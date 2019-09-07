Космический корабль с роботом Федором приземлился в Казахстане 3 7.09.2019, 8:33

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Поисковые команды обнаружили приземлившийся корабль Союз МС-14 и взяли его под охрану.

Об этом в субботу, 7 сентября, сообщили в Роскосмосе.

"Спускаемый аппарат стоит вертикально. Объект взят под охрану", - говорится в сообщении в официальном twitter-аккаунте корпорации.

Там также сообщили, что корабль успешно приземлился в Казахстане на две минуты раньше запланированного, в 00:32 , пишет korrespondent.net.

На его борту находится антропоморфный робот Федор.

Ракета-носитель Союз-2.1а с Союзом МС-14 на борту стартовала с космодрома Байконур 22 августа. Это первый пуск космического корабля Союз, осуществленный ракетой-носителем данного типа.

Полет корабля осуществлялся без экипажа, однако на его борту находилось около 600 кг груза и российский антропоморфный робот Федор.

Первоначально стыковка корабля к МКС была запланирована на 24 августа, однако первая попытка стыковки оказалась неудачной. В итоге корабль пристыковался к станции только 27 числа.

Отмечается, что в ходе пребывания робота на станции с ним был проведен ряд экспериментов, в основном они были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, Федор использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции. При работе с роботом были зафиксированы некоторые неполадки, в частности, с включением электропитания робота. Российские космонавты рассматривали вариант "стукнуть по роботу молотком", однако это в итоге не понадобилось.

В Роскосмосе заявили, что в следующий раз в космос планируется отправить уже новое поколение робота. Планируется, что оно будет существенно отличаться от нынешней версии робота. В частности - он лишится ног и в целом станет менее человечным.

В будущем робота планируется использовать для работы в открытом космосе и в российской Лунной программе.