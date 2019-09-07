Какие изменения планируют внести в ПДД 4 7.09.2019, 8:45

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Изменения коснутся не только водителей автомобилей.

На электросамокатах, гироскутерах, сегвеях и моноколесах разрешат ездить по велодорожкам, тротуарам и обочинам, не создавая препятствий пешеходам, со скоростью не выше 25 км/ч. Пересекать дорогу по обозначенному переходу нужно будет со скоростью пешехода, пишет minsknews.by.

Велосипедистам разрешат не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах. Спешиваться нужно только при пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу.

Появится «Зона с ограничением максимальной скорости движения» (30 км/ч).

Запретят перевозить детей до 12 лет на мотоцикле, мопеде, в том числе в боковом прицепе.

Запретят ездить на мотоцикле или мопеде на одном колесе, не держась за руль или не ставя ноги на педали (подножку).

Для водителей введут понятие «правило двух полос».

Сигналы светофоров на железнодорожных переездах будут не только для транспорта, но и для пешеходов.

Опознавательные знаки «Шипы» и «Отличительный знак транспортного средства Республики Беларусь» водитель сможет прикрепить по желанию.

Водителя обяжут очищать поверхность автомобиля от наледи.

Из списка документов, которые водитель обязан иметь при себе, хотят исключить талон предупреждений и сертификат о техосмотре.