Скоро новый кризис в белорусской экономике? 10 7.09.2019, 8:58

3,819

Настроения предприятий ухудшаются уже третий месяц подряд.

Власти опубликовали итоги конъюнктурных опросов в реальном секторе за август. В конце лета продолжился ранее начавшийся негативный тренд, пишут banki24.by.

С 2005 года выявлением экономических настроений предприятий занимается Нацбанк. Анкету с вопросами ежемесячно рассылают около 1,7 тыс. организаций в промышленности, торговле, строительстве и на транспорте. На основании ответов предприятий специалисты НБРБ обнародуют сводный и отраслевые индексы экономических настроений. Чтобы вывести индексы настроений, сначала в Нацбанке высчитывают балансы ответов предприятий. Баланс ответов – разница между ответами типа «больше» (улучшилось, увеличилось, высокое, хорошее) и ответами типа «меньше» (ухудшилось, уменьшилось, низкое, плохое). Причем разница ответов «больше» и «меньше» соотносится с количеством всех значимых ответов и берется в процентах. Это значит, что Нацбанк отбрасывает пустые анкеты и варианты ответа типа «не знаю».

Сводный индекс экономических настроений – это взвешенное значение индексов промышленности, строительства, торговли и транспорта. Весами названных видов деятельности выступают их доли в ВВП после отбрасывания долей других видов (нормирование до 100%). Дополнительно в Нацбанке сглаживают полученные индексы, чтобы исключить влияние сезонности и календарного фактора.

Сглаженный сводный индекс настроений в реальном секторе в августе 2019-го составил 1,4 против 2,8 годом ранее. Падение индекса по сравнению с сопоставимым месяцем прошлого года наблюдается уже третий период подряд.

Фактический индекс в промышленности в августе-2019 достиг 8,5 (против 10,0 в августе-2018). Сглаженный индекс составил 3,7 (против 5,2 годом ранее).

Экономические настроения в промышленности ухудшились как без поправки на календарный фактор, так и с ее учетом. На изменение фактического индекса в негативную сторону повлияли динамика заказов на внешнем рынке, а также ожидания по изменению объемов производства.

В торговле фактический индекс за скользящий год упал с 13,4 до 9,5, сглаженный – с 6,4 до 2,5. Ухудшились все 3 компонента индекса: изменение нереализованных 3+ месяца товаров, изменение товарооборота и ожидания по изменению объемов продаж. В строительстве, напротив, отмечался позитив. Фактический индекс настроений за 12 месяцев вырос с минус 2,7 до 3,4, сглаженный – с минус 6,7 до минус 0,6. Улучшились все 3 компонента индекса: изменение объемов заказов и подрядов на внутреннем и внешнем рынках, а также ожидания по числу занятых.

На транспорте фактический индекс упал с 4,5 до 1,3, сглаженный – с минус 3,9 до минус 7,1. Ухудшились 3 из 4 компонентов индекса: изменение объема договоров и контрактов на внутреннем и внешнем рынках, а также изменение спроса на услуги.