Госдеп США: При возвращении людей из тюрем приходится идти на компромиссы 3 7.09.2019, 9:02

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Власти США высказались о возможном обмене пленными между Киевом и Москвой.

Украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных из тюрем России, и иногда это означает тяжелые компромиссы, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США Джордж Кент, сообщает "Голос Америки".

Комментируя информацию о возможном обмене пленными между Украиной и Россией Кент отметил, что украинские лидеры уже убедились, как трудно будет вести переговоры с россиянами.

"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь возвратить заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем приверженность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и предпринять все необходимые шаги, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", - сказал Кент.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в результате российской агрессии 13 тысяч украинских граждан были убиты, а более ста украинских и крымскотатарских политических заключенных содержатся в России.