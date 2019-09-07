закрыть
7 сентября 2019, суббота, 11:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Госдеп США: При возвращении людей из тюрем приходится идти на компромиссы

3
  • 7.09.2019, 9:02
  • 1,318
Госдеп США: При возвращении людей из тюрем приходится идти на компромиссы

Власти США высказались о возможном обмене пленными между Киевом и Москвой.

Украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных из тюрем России, и иногда это означает тяжелые компромиссы, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США Джордж Кент, сообщает "Голос Америки".

Комментируя информацию о возможном обмене пленными между Украиной и Россией Кент отметил, что украинские лидеры уже убедились, как трудно будет вести переговоры с россиянами.

"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь возвратить заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем приверженность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и предпринять все необходимые шаги, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", - сказал Кент.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в результате российской агрессии 13 тысяч украинских граждан были убиты, а более ста украинских и крымскотатарских политических заключенных содержатся в России.


популярное за неделю

Мнение

Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип
Пролог к люстрации
Пролог к люстрации Галина Сидорова
«Даяры» дзвюх сістэм
«Даяры» дзвюх сістэм Сяргей Законнікаў
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс Валерий Карбалевич