Крэйг Вудкрофт: Мы прибавим в атаке 3 7.09.2019, 9:04

Крэйг Вудкрофт

Фото: pressball.by

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (4:5).

— Поздравляю Сергея и его команду! Я думаю, сегодня главное различие двух команд в игре было в том, что наши бригады меньшинства не играли так, чтобы не дать соперникам реализовать преимущество. «Сочи» смогли воспользоваться своим большинством. Мы сегодня допустили несколько глупых ошибок, за которые соперник нас наказал. В этом главное различие между нами сегодня, - сказал Крэйг Вудкрофт.

Он также ответил на вопрос журналиста о подписании нападающего Шейна Принса, который в будущем, возможно, станет игроком национальной сборной Беларуси, пишет sport.tut.by.

— Конечно, мы рады, что такой игрок, как Шейн Принс скоро присоединится к нам. У него есть опыт игры в НХЛ, скорость и навыки также уровня сильнейшей североамериканской лиги. Он станет отличным дополнением к нашей команде и поможет нам прибавить в атаке. Думаю, что он уже на пути к нам. Ожидаем его если не в воскресенье, то в понедельник точно, — сказал Вудкрофт.