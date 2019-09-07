Врачи развеяли миф про вред соли для организма 2 7.09.2019, 9:12

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Названа максимальная суточная доза ее употребления.

Употребление соли в небольших количествах оказывает незначительный негативный эффект на здоровье человека, сообщает Европейское общество кардиологов.

По словам профессора Салима Юсуфа из канадского Университета Макмастерa, проведенные исследования показали, что версия, будто даже небольшое количество соли вредно, не находит подтверждения.

При этом профессор призвал не злоупотреблять солью: в организм за сутки ее не должно попадать не больше шести грамм.

Ученый также призвал переосмыслить, что представляет собой здоровое или нездоровое питание.