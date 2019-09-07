Знает ли закон зампрокурора Могилевской области? 7 7.09.2019, 9:25

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Похоже, нет.

В ответ на жалобу в Генеральную прокуратуру могилёвские правозащитники получили странный ответ от зампрокурора области Сергея Сильвановича.

Закончив переписку с ответственными за пенитенциарную систему в Могилёвской области чиновниками, могилёвские правозащитники месяц назад направили обращение в Генеральную прокуратуру. Речь в жалобе шла об условиях содержания граждан в исправительном учреждении «Тюрьма № 4», в состав которого входят режимный корпус могилёвского СИЗО и собственно здание тюрьмы, пишет mspring.online.

Прокуратура как почта?

Граждане, находящиеся в СИЗО до суда, а значит ещё невиновные, вынуждены терять здоровье из-за постоянного полумрака и круглосуточного искусственного освещения. Причина — в применении «металлических жалюзи», которые приварены с наружной стороны к окнам режимных корпусов. Их металлические полоски не пропускают в камеры естественный свет. Такие условия содержания на протяжении месяцев приводит к потере зрения узников.

В ходе переписки выяснилось, что кроме нарушения международных обязательств (Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключёнными) учреждения управления Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД по Могилёвской области игнорируют и белорусские законы, не обращая внимания на санитарно-гигиенические нормы.

К сожалению, в лучших традициях почтовой службы Генеральная прокуратура переслала жалобу правозащитников в прокуратуру Могилёвской области. Персонально её решил рассмотреть заместитель прокурора области, старший советник юстиции Сергей Сильванович.

Противоречит сам себе

Зампрокурора области отметил, что на жалобы, поданные правозащитниками ранее, уже дан ответ о соответствии условий содержания лиц под стражей требованиям действующего законодательства. Однако в следующем абзаце старший советник юстиции противоречит сам себе. «Замеры естественной освещённости в камерах не проведены ввиду отсутствия возможности соблюдения методики измерения, связанной со спецификой указанных помещений», — пишет он.

Но тогда откуда же зампрокурора области знает, что условия содержания соответствуют закону, если замеры, требуемые законом, не были произведены?

Но и это ещё не всё. Сергей Сильванович пошёл ещё дальше. Что касается Санитарных норм и правил, регулирующих требования к освещению помещений жилых и общественных зданий, то зампрокурора области считает, что для тюрем они вообще не предусмотрены. Похоже, старший советник юстиции не догадывается, что в СИЗО используются те же нормы, что и в его рабочем кабинете.

С какой стати человек, явно имеющий высшее юридическое образование, стал делить граждан на категории: кому-то светлая комната, а кому — темница?

Как трактует закон, узники СИЗО до решения суда остаются невиновными. Велика вероятность того, что они будут оправданы. И здесь кстати будет вспомнить историю главного инженера Минского завода колёсных тягачей Андрея Головача, который провёл в минском СИЗО 50 месяцев и в июле месяце был оправдан судом. Почему его право на здоровье было ограничено?

Множество подобных вопросов пока остаётся без ответов. Поэтому правозащитники готовят новую жалобу в Генпрокуратуру, в том числе и на ответ зампрокурора области. Что касается условий содержания в учреждениях системы ДИН МВД, то подобные проблемы характерны для всех белорусских тюрем и СИЗО. Всего таких учреждений девять: три тюрьмы — в Могилёве, Гродно и Жодино; и шесть СИЗО — в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Барановичах и Бобруйске. В них содержится более 6 тысяч человек.