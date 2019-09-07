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Индия не смогла посадить свой аппарат на Луну

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  • 7.09.2019, 9:33
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Индия не смогла посадить свой аппарат на Луну
Иллюстрационное фото

В 2 км от поверхности Луны сигнал посадочного модуля был потерян.

6 сентября автоматический посадочный модуль Vikram индийской лунной миссии Chandrayaan-2 перестал подавать сигналы во время прилунения. Видеозапись из Индийской организации космических исследований (ISRO) разместил аккаунт SciNews в Facebook. Заметно, что траектория модуля внезапно разошлась с ожидаемой.

Спустя некоторое время глава ISRO Кайласавадиву Сиван объявил, что в ходе снижения до 2,1 км от поверхности Луны миссия проходила успешно, но затем связь с модулем пропала.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, присутствовавший в ISRO, написал в Twitter, что несмотря на инцидент, он гордится учеными, принимавшими участие в программе Chandrayaan-2.

Космический аппарат был выведен на орбиту Земли 22 июля; в течение 22 дней аппарат вращался вокруг планеты.

14 августа станция Chandrayaan-2 выполнила маневр по уходу с околоземной орбиты и направилась к Луне. 2 сентября спускаемый модуль Vikram отделился от станции, оставшейся на окололунной орбите.

В случае успеха миссии Индия стала бы четвертым государством после США, СССР и КНР, которое произвело бы посадку модуля на Луне.

11 апреля израильский космический аппарат Beresheet потерпел аварию при попытке сесть на поверхность Луны. 


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