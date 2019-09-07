Белорусский Мюнхгаузен 52 Дмитрий Растаев, «Солидарность»

7.09.2019, 9:59

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Фото: БелТА

В психологии патологический лжец считается особым типом личности.

Детям свойственно рассказывать фантастические истории о себе, и это не страшно – это этап взросления: так дети пытаются придать себе значимости и заодно тренируют фантазию.

А вот когда фантастическую отсебятину начинают нести взрослые, да ещё и сами в неё верят, это ненормально, это уже патология. У психологов для такого случая есть даже специальное определение – синдром патологической лжи или псевдология.

В психологии патологический лжец считается особым типом личности. Впервые он был описан более 100 лет назад. От обычных вралей патологические лгуны отличаются тем, что верят в свои россказни, вживаясь при этом в воображаемую роль.

По мнению психологов, склонность к патологической лжи возникает из-за травматических событий, произошедших с человеком в детстве. Это может быть постоянная критика со стороны взрослых, недостаточность родительского внимания (особенно, когда семья неполная), неразделённая первая любовь или отсутствие интереса со стороны противоположного пола – всё это приводит к низкой самооценке в период взросления и может побудить человека компенсировать свои «недостатки» фантазиями.

Но и это ещё не всё: учёные из Университета Южной Калифорнии установили, что патологическая ложь может также иметь физиологические причины.

Оказывается, мозг патологических лгунов отличается от нормы: в его префронтальной коре, части мозга, отвечающей за моральное поведение, уменьшен объём серого вещества, то есть нейронов, и увеличен объём белого – нервных волокон, соединяющих отделы мозга. Их избыток повышает способность к вранью и ослабляет моральное сдерживание.

Патологический лжец любит быть центром всеобщего внимания, поэтому он, не задумываясь, начинает нести околесицу, когда чувствует интерес к своей персоне. При этом патологические лжецы уверены, что они всегда правы, тогда как другие неправы. Если вы попытаетесь возразить, патологический лжец моментально примет защитную позицию и с ожесточённым упорством будет возражать против очевидного.

Патологическая ложь может быть невинной, а может приводить к катастрофическим последствиям, как для самого лжеца, так и для жертв его обмана – в зависимости от того, какое положение в обществе он занимает.

Если высокое, для общества это тревожный звоночек и повод серьёзно задуматься.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»