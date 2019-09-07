Зеленский проиграл пари мэру Днепра 8 7.09.2019, 10:04

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Дмитрий Филатов

Но выиграли в итоге люди.

7 сентября в Днепре после окончания капитального ремонта открыли Центральный мост, из-за которого поспорили президент Украины Владимир Зеленский и мэр города Дмитрий Филатов. Об этом в Facebook сообщил городской голова.

"Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт… Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр. Город, который я так люблю. Его выиграли вы все, днепряне, мои земляки. Держался ли за я свое кресло? Никогда. Я готов хоть завтра с ним расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление", – сказал он.

На мосту установили инсталляцию из арматуры, которая символизирует кресло мэра.

"Каждый днепрянин может посидеть в моем кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил. Потому, что власть – это не слава и признание, а тяжкий крест. Крест, который ты обязан нести, принимая тяжелые, но жизненно необходимые решения. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть", – добавил Филатов.

Всего в городе пять мостов через Днепр, один из которых железнодорожный.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский и Филатов заключили пари: если Центральный мост в городе не будет полностью открыт 14 сентября, мэр уйдет в отставку.

16 июля Филатов сообщил, что мост будет полностью закрыт для ремонта до 14 сентября.

Местный портал "Наше місто" сообщал, что общая стоимость реконструкции составит 399 млн грн.