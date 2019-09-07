СМИ: Украинские моряки покинули «Лефортово» 6 7.09.2019, 10:31

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Из СИЗО выехали два автобуса.

Из следственного изолятора "Лефортово" в Москвев субботу утром выехали два автобуса, которые сопровождает полицейский кортеж.

Об этом сообщает "Громадське" с места событий. На данный момент неизвестно, кто находится в автобусах.

З московського СІЗО “Лефортово” виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5 — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Позже адвокат украинских моряков Николай Полозов написал, что "процесс пошел".

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат российскому "Интерфаксу" в субботу.

В конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в это СИЗО, кроме упомянутых людей, еще для политзаключенного Павла Гриба.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.