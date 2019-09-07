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Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом

  • 7.09.2019, 10:40
  • 1,316
Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом
Иллюстрационное фото

Механик хотел добиться дополнительной платы за сверхурочную работу.

Суд предъявил механику, работавшему в авиакомпании American Airlines, обвинения в попытке испортить навигационное оборудование пассажирского самолета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телекомпанию ABC.

Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом. По словам Алани, он был расстроен из-за затянувшихся переговоров между авиакомпанией и профсоюзом и хотел получить дополнительную плату за сверхурочную работу по починке самолета.

Инцидент произошел 17 июля. Незадолго до взлета пилот самолета, который должен был выполнять рейс из Майами на Багамы, обнаружил неполадки в системе, контролирующей скорость и другие важные для полета параметры, и решил отменить полет. На борту находились 150 пассажиров. В ходе осмотра самолета специалисты обнаружили кусок пластика в навигационном блоке.

Согласно записям камер наблюдения, человек, позже опознанный его коллегами как Алани, находился на борту самолета на протяжении семи минут. На допросе механик признал вину. Алани работал в American Airlines с 1988 года, но был отстранен после инцидента.

Как сообщили ABC представители American Airlines, после инцидента все системы самолета были отремонтированы.


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