К офису украинского омбудсмена съезжаются родственники политзаключенных 1 7.09.2019, 10:50

Фото: «Радыё Свабода»

Они ждут освобождения РФ своих близких.

Утром 7 сентября в Киеве к офису уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека начали съезжаться родственники удерживаемых в России граждан Украины, сообщает "Крым.Реалии".

На месте уже присутствуют дочь и сестра украинского режиссера Олега Сенцова, родственники "украинского диверсанта" Евгения Панова и политзаключенного Алексея Сизоновича.

"Еще не верю в возвращение сына. Пока не увижу – не поверю", – сказала мама Евгения Панова Вера Котелянец.

Отмечается, что с родственниками работают психологи.

Москва и Киев с августа ведут переговоры по обмену удерживаемыми лицами. "Коммерсантъ" писал, что около 30 удерживаемых в России украинцев, в том числе 24 моряка, могут быть помилованы указом Путина в обмен на освобождение россиян, осужденных в Украине.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко предполагал, что обмен состоится в формате "35 на 35".

5 сентября суд отпустил под личное обязательство бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, которого считают свидетелем крушения MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Через полчаса после этого президент РФ Владимир Путин заявил о "финализации переговоров" по поводу обмена с Киевом удерживаемыми лицами, обратило внимание российское издание "Коммерсантъ". По данным газеты, Цемаха хотят обменять на Сенцова.

7 сентября российский фотокорреспондент Василий Максимов сделал у СИЗО "Лефортово" в Москве несколько фото, которые якобы указывают на то, что украинских политзаключенных в рамках готовящегося обмена вывезли из СИЗО "Лефортово" в направлении аэропорта Внуково-2. "Интерфакс" сообщил, что эти автобусы заехали в аэропорт.