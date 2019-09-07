В воскресенье в Беларуси ожидается до +27 7.09.2019, 10:51

В сентябре сохраняется летняя погода.

Переменная облачность прогнозируется в Беларуси в воскресенье, 8 сентября. Преимущественно без осадков, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Кратковременные осадки синоптики прогнозируют лишь по западу страны, возможно, с грозами. Ночью и днем в отдельных районах страны слабый туман. Ветер умеренный.

В ночное время суток температура воздуха составит 9—15 градусов, местами похолодает до 5 градусов. А днем будет теплая погода — от 21 до 27 градусов.