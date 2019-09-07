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Обмен пленными между РФ и Украиной: Два спецборта вылетели навстречу друг другу

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  • 7.09.2019, 11:21
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Обмен пленными между РФ и Украиной: Два спецборта вылетели навстречу друг другу
Иллюстрационное фото

Фактически точка обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ будет в воздухе.

Обмен удерживаемых лиц между Украиной и РФ состоится в течение ближайших двух часов. Об этом 7 сентября в комментарии изданию "Гордон" сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.

"Мы сегодня с нетерпением ждем возвращения граждан Украины на родину, которое должно состояться буквально в течение двух часов. Время определено. Происходит все синхронно с украинской и российской стороны. Согласованы списки", – сказала она.

По информации Карпачевой, в списках по 35 человек с каждой стороны.

"Проведена колоссальная работа разных служб. Это общий успех двух сторон в результате очень сложных переговоров, которые состоялись. Безусловна роль президентов, которым удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, начав прямой диалог.  Украинский президент помиловал 16 человек своим указом. Из них три женщины. Все они сейчас находятся в "Борисполе" и проходят паспортный контроль. Российская сторона сегодня утром вывезла украинских военных моряков и наших политических заключенных в аэропорт "Внуково", где они проходят формальности перед вылетом. Два спецборта вылетели навстречу друг другу. Будут забирать обмениваемых людей. То есть в фактически точка обмена будет в воздухе. Мы все ждем", – добавила она.

Карпачева считает, что обмен удерживаемых лиц "должно стать знаковым событием на пути к деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе и в Азово-Черноморском регионе".

"Возвращение людей – только одна из граней, которая поможет устранить последствия военного конфликта. В будущем главное – исключить повторение эскалации и новые акции захвата людей.  Сегодняшний акт доброй воли открывает дорогу к последующим обменам людей, которые ждут возвращения домой с обеих сторон. То есть в конечном итоге мы должны реализовать формулу "всех на всех", – подчеркнула она.

С августа 2019 года Москва и Киев ведут переговоры по обмену удерживаемыми лицами. "Коммерсантъ" писал, что около 30 удерживаемых в России украинцев, в том числе 24 моряка, могут быть помилованы указом президента РФ Владимира Путина в обмен на освобождение россиян, осужденных в Украине. 

5 сентября суд отпустил под личное обязательство бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, которого считают свидетелем крушения MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. 

Через полчаса после этого Путин заявил о "финализации переговоров" по поводу обмена с Киевом удерживаемыми лицами, обратило внимание российское издание "Коммерсантъ". По данным газеты, Цемаха хотят обменять на украинского политзаключенного Олега Сенцова.


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