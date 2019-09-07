Эстонский защитник назвал игрока сборной Беларуси медведем 1 7.09.2019, 12:06

Фото: sport.postimees.ee

Белорусы обыграли эстонцев со счетом 2:1.

Защитник английского «Ливерпуля» и капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван высказался о прошедшей встрече с командой Беларуси в рамках квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года, передает Err.ee.

Белорусы обыграли эстонцев со счетом 2:1. Первый гол встречи был оформлен Никитой Наумовым, которого Клаван назвал медведем.

«Первый гол — это следствие моей ошибки в борьбе с этим медведем. Второй гол — просел наш левый фланг. Одно дело оставлять свободного игрока. Другое дело, что у противника есть класс, чтобы увидеть это и воспользоваться нашей ошибкой.

Впереди матч против Нидерландов. Нужно как можно быстрее восстановиться», — сказал защитник сборной Эстонии.