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Эстонский защитник назвал игрока сборной Беларуси медведем

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  • 7.09.2019, 12:06
Эстонский защитник назвал игрока сборной Беларуси медведем
Фото: sport.postimees.ee

Белорусы обыграли эстонцев со счетом 2:1.

Защитник английского «Ливерпуля» и капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван высказался о прошедшей встрече с командой Беларуси в рамках квалификационного тура чемпионата Европы 2020 года, передает Err.ee.

Белорусы обыграли эстонцев со счетом 2:1. Первый гол встречи был оформлен Никитой Наумовым, которого Клаван назвал медведем.

«Первый гол — это следствие моей ошибки в борьбе с этим медведем. Второй гол — просел наш левый фланг. Одно дело оставлять свободного игрока. Другое дело, что у противника есть класс, чтобы увидеть это и воспользоваться нашей ошибкой.

Впереди матч против Нидерландов. Нужно как можно быстрее восстановиться», — сказал защитник сборной Эстонии.


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