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Флаги с «Погоней» на открытии памятника Гедимину в Лиде

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  • 7.09.2019, 12:41
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Флаги с «Погоней» на открытии памятника Гедимину в Лиде

Активисты «Европейской Беларуси» развернули исторические флаги.

В Лиде прошло открытие памятника великому князю литовскому Гедимину. На открытие пришли активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» и подняли флаги с белорусским гербом «Погоня» и бело-красно-белые национальные стяги.

«Флаги с «Погоней» сегодня Лиде - завтра в Минске. Встретимся на наших пикетах уже в ближайшее время», - написал в Фейсбуке координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: Радыё Рацыя
Фото: Радыё Рацыя

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