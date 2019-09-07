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Полузащитник «Гомеля» - автор лучшего гола августа  

  • 7.09.2019, 12:54
Полузащитник «Гомеля» - автор лучшего гола августа  

Гол был забит ударом со штрафного в обвод стенки.

Гол украинского полузащитника "Гомеля" Виталия Квашука в ворота "Слуцка" признан лучшим взятием ворот на августовском отрезке чемпионата Беларуси в высшей лиге. 

По результатам опроса, проводимого Белорусской федерацией футбола, Квашук набрал наибольшее количество голосов, пишет Прессбол

Тот гол, забитый ударом со штрафного в обвод "стенки", не помог "Гомелю" избежать поражения — "Слуцк" взял верх со счетом 4:3, поквитавшись за домашнее фиаско 0:6 в первом круге.


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