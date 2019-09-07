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Обмен заключенными: Зеленский прибыл в Борисполь

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  • 7.09.2019, 13:06
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Обмен заключенными: Зеленский прибыл в Борисполь

Ожидается, что президент выступит с обращением.

В Борисполь прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Громадське, он зашел в зал официальных делегаций.

Также с ним прибыла в аэропорт пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

Ранее сообщалось, что самолеты с россиянами и украинцами вылетели из аэропортов Борисполь и Внуково в рамках обмена между Украиной и РФ.

Фото: Крым.Реалии

7 сентября между Украиной и Россией может состояться обмен заключенными.

По данным СМИ, ожидается обращение президента Владимира Зеленского.


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