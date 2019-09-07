Могилевчанин заснял загадочное белое облако на «Мебелаином» 7 7.09.2019, 13:21

2,582

Многие посчитали это облако очередным свидетельством серьезных экологических проблем города.

Могилевчан взволновало странное белое облако, которое поднялось сегодня над одним из резевуаров, расположенных на территории предприятия «Мебелаин». Облако снял на видео пользователь группы «Могилев Real».

Многие посчитали это облако очередным свидетельством серьезных экологических проблем города. Впрочем, есть те, кто предлагает более приземленное объяснение, пишет mogilev.online.

По мнению комментаторов, знакомых с процессом производства мебели, облако на видео состоит из опилок, которые вылетают из переполненного накопителя. Вероятно, речь может идти о небрежности кого-то из сотрудников, вовремя не разгрузившего резервуар.