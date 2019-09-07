Пять простых советов, которые сделают вас здоровее 1 7.09.2019, 14:24

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Советы профессионалов.

Журналист BBC Алекс Терриен попросил у экспертов совета людям, желающим улучшить свое здоровье, — исходя из того, что это взрослые без хронических заболеваний, которые не курят.

Следите за психологическим здоровьем

Мы привыкли думать в первую очередь о здоровье тела, но, как говорит доктор Надин Сэмми, младший лектор Эксетерского университета, нам стоит сосредотачиваться и на разуме, развивая осознанность. Это умение распознавать и понимать свое настроение, эмоции и побуждения. Тренировка осознанности может сыграть решающую роль в улучшении психического и физического благополучия с течением времени.

«Понимая ваши чувства, мотивы и поведение более глубоко, вы можете начать действовать более осознанно и принимать верные для себя решения», — говорит она.

Способов развить осознанность много: от ведения дневника и медитаций до анализа прошедшего дня перед сном.

Заведите собаку

Когда мы думаем о том, как стать активнее, в голову приходят идеи: записаться в тренажерный зал, пойти на фитнес, начать бегать по утрам… Но все это мы бросим через пару месяцев, напоминает Рис Тэтчер, который читает курс по физиологии упражнений в Университете Аберистуита.

Вместо этого он советует добавлять больше активности в свою повседневную жизнь: пусть в привычку войдет пользоваться лестницей, а не подниматься на лифте. Но особенные преимущества получат те, у кого есть собака. Выгуливая ее как минимум полчаса дважды в день, вы не только достигните нужного уровня физической активности, но и зарядитесь положительными эмоциями.

Съедайте 30 разных продуктов в неделю

Мы все слышали о том, что нужно употреблять пять порций овощей и фруктов в день. Но доктор Меган Росси, исследователь Королевского колледжа Лондона, напоминает, что значение имеет и разнообразие.

В идеале можно нацелится на 30 растительных продуктов в неделю, потому что разнообразие пищи играет ключевую роль в здоровье пищеварительной системы. Микробиом очень важен для здоровья: аллергии, ожирение, воспалительные заболевания кишечника и даже депрессию связывают с бактериями в нашем кишечнике.

«Например, вместо каши из одного вида злаков полезнее взять ту, что из смеси злаков», — советует она.

Чаще улыбайтесь

Доктор Джеймс Гилл советует не ставить перед собой цели вроде «похудеть на несколько кг» или «ходить в спортзал несколько раз в неделю». Достичь их сложно, и это деморализует.

Сосредоточится следует на том, чтобы стать счастливее. Только если вы наслаждаетесь жизнью, все остальные перемены станут возможны. Для этого специалист советует определить в своей жизни два главных изменения. Сначала выберите то, что заставляет вас больше улыбаться, — и делайте это чаще. Затем разберитесь, какая вещь регулярно делает вас несчастным, и постарайтесь ее улучшить.

И наконец, высыпайтесь

Это может показаться очевидным, но как часто при этом мы не получаем нужную норму сна!

Ориентируйтесь на сон от 7 до 9 часов. Сон менее пяти часов может влиять на наше мышление и даже на то, как мы принимает решения, говорит Гэвин Бакинхем, старший лектор Университета Эксетера.

Есть множество способов улучшить свой сон: от отказа до кофеина за несколько часов до сна до установления режима дня. Но в первую очередь стоит отказаться от использования телефонов перед тем, как ложиться спать (или хотя бы включить фильтр синего света).