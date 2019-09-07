Олег Сенцов: Победа все равно будет за нами, у нас нет другого выбора 6 7.09.2019, 14:35

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Олег Сенцов

Один из самых известных узников Кремля Олег Сенцов в рамках обмена с РФ вернулся в Украину.

В аэропорту "Борисполь", куда прибыл самолет с украинскими политзаключенными, режиссера встречали двоюродная сестра и дочь.

"Мы с парнями очень рады оказаться на родной земле. Хочется сказать "большое спасибо" всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. Которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились. Спасибо вам большое.

Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены.

Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!", - сказал Сенцов, сразу после высадки из самолета.