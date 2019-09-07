Зеленский: Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным 22 7.09.2019, 14:43

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Украинский президент ожидает прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами стал выполнением первого этапа его договоренностей с Владимиром Путиным.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на ВПП в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.

"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем…Я уверен, что мы знаем, что делать дальше… Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское – сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.