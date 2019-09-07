закрыть
7 сентября 2019, суббота, 16:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Зеленский: Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным

22
  • 7.09.2019, 14:43
  • 2,190
Зеленский: Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным

Украинский президент ожидает прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами стал выполнением первого этапа его договоренностей с Владимиром Путиным.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на ВПП в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ. 

"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем…Я уверен, что мы знаем, что делать дальше… Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское – сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.


популярное за неделю

Мнение

Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип
Пролог к люстрации
Пролог к люстрации Галина Сидорова
«Даяры» дзвюх сістэм
«Даяры» дзвюх сістэм Сяргей Законнікаў
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс Валерий Карбалевич