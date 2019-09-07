Порошенко: Путина приперли к стене

Порошенко: Путина приперли к стене11
- 7.09.2019, 14:53
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Экс-президент приветствовал освобождение украинцев.
Завоеванное еще весной решение Международного морского трибунала приперло президента РФ Владимира Путина к стене и побудило наконец освободить украинских пленников.
Об этом на странице в Facebook написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
"Освобождение украинцев - пленников Кремля - это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!
Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев.
Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - написал он.