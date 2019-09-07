Павел Гриб: Почему белорусские власти не предоставили запись моего похищения? 11 7.09.2019, 15:05

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Павел Гриб

Похищенный в Гомеле украинец вернулся домой.

В числе лиц, которые были освобождены в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, был Павел Гриб, похищенный в Гомеле. В беседе с журналистами после приземления в аэропорту Борисполь он пока не дал никакой новой информации об обстоятельствах его похищения, пишет nn.by.

По словам Павла Гриба, его схватили и посадили в микроавтобус. Гриб обратил внимание, что, если в случае смерти милиционера в Могилеве его перемещения не раз попадали на камеры видеонаблюдения, видеозапись момента его похищения и движения автомобиля людей, которые его вывезли, не была опубликована.

21-летний — а на момент задержания 19-летний — Павло Гриб был обвинен в подготовке террористического акта на территории России.

Гриб исчез в Гомеле 24 августа 2017 года, а его задержание было официально оформлено в Смоленской области России. Адвокаты Гриба предполагали, что его незаконно похитили на территории Беларуси.