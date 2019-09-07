Медики назвали продукты, которые делают человека глупее 6 7.09.2019, 15:24

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Эти продукты снижают способность мозга усваивать и обрабатывать новую информацию.

Лидирующую позицию в списке продуктов, притупляющих реакцию и дурно влияющих на память, занимает фастфуд. Тут есть и трансжиры, и насыщенные жиры, и быстрые углеводы, и огромное количество соли и сахара. Достаточно перекусить так раз в неделю, чтобы способность мозга усваивать и обрабатывать новую информацию порядком снизилась, пишет informing.ru.

В список попали и растительные масла. Их частое употребление повышает риск развития нарушений памяти и болезни Альцгеймера. Но это касается только подсолнечного и рапсового масла. Оливковое – для мозга нейтральное, им и желательно заправлять салаты.

Газировка, магазинные соки и чай с сахаром действуют как энергетик и временно «заводят» мозг. Но вместе с тем они повышается и риск развития воспаления в мозге. Это может привести даже к деменции.

Алкоголь, как ни странно, тоже делает человека глупее. Даже один бокал вина в неделю может нанести вред организму, а алкоголь в больших дозах вообще разрушает структуру мозга. К слову, этот процесс необратим.