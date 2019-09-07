Нидерланды официально потребовали от РФ выдачи террориста Цемаха 15 7.09.2019, 16:02

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Владимир Цемах сегодня прилетел во «Внуково».

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемах, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщает The Insider.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого: "Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила: "Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру".