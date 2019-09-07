В Польше изъяли около 320 млн евро, принадлежащих наркокартелям 7.09.2019, 16:41

Стоимость кокаина, который был предметом торговли, составляет около 800 млн евро.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил, что правоохранители изъяли 1 млрд 400 млн злотых, около 320 млн евро, принадлежащий наркокартелям, передает «Радио Польша».

«На данный момент у нас пять подозреваемых. В игру вступают суммы, гораздо выше, когда мы говорим об обороте наркотиков», - добавил он.

По оценке обвинения, стоимость кокаина, который был предметом торговли, составляет 3,5 млрд злотых или около 800 млн евро. Эта сумма не укладывается в голове среднестатистического человека, - сказал министр Збигнев Зебро.

«Эта история, связанная с изъятием огромных сумм, является значительным успехом польской прокуратуры, полиции. Если мы посмотрим более пристально, то поймем, что это готовый сценарий голливудского фильма о борьбе с мафией, с наркокартелями», - сказал он.

Министр добавил, что в деле фигурируют также деньги, полученные в результате мошенничества в интернете, но «они незначительны по сравнению с суммами, связанными с отмыванием денег, полученных в результате торговли кокаином».

Збигнев Зебро отметил, что правоохранительным органам и прокуратуре не удалось бы достичь такого успеха, если бы не изменения в работе его ведомства, произошедшие под его руководством.