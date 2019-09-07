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Видеофакт: По дорогам Кобринщины ходил слон

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  • 7.09.2019, 16:51
Видеофакт: По дорогам Кобринщины ходил слон
Иллюстрационное фото

Слон ходил вдоль дороги и пугал местных жителей.

Жительница деревни Большие Лепесы Кобринского района рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон, сообщает МВД.

В населенный пункт приехали гаишники совместно с участковым инспектором. Слон ходил вдоль дороги и пугал местных жителей.

Фото:t.me/pressmvd

Рядом находился представитель цирка «Диво» — организации-владельца животного. Он пояснил, что возле деревни Именин у них имеется территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления. Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища.

В этом случае обошлось без происшествий. Сотрудники милиции помогли вернуть животное обратно в загон.


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