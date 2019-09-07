Саудовская Аравия объявила РФ ценовую войну на нефтяном рынке Европы 7.09.2019, 17:02

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Saudi Aramco снизила цены для европейских клиентов, после того как РФ увеличила добычу вопреки сделке ОПЕК+.

Саудовская Аравия решила резко снизить цены на свою нефть для клиентов в Европе, где государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco конкурирует с поставщиками из России.

После того, как российские нефтяники в августе вновь саботировали соглашение ОПЕК+, увеличив как добычу нефти, так и ее экспорт, а глава МЭР Максим Орешкин назвал саудитов «слабым звеном» нефтяного рынка, Эр-Рияд объявил масштабные скидки для стран Евросоюза, которые являются традиционными покупателями марки Urals в РФ, передает finanz.ru.

В октябре для клиентов в Европе подешевеет практически вся линейка саудовских сортов, причем максимальные скидки будут действовать для марок Arab Light и Arab Medium, наиболее близких по характеристикам к российской нефти, следует из прайс-листа Saudi Aramco, который приводит «Интерфакс».

Для покупателей в Западной Европе каждый баррель Arab Light станет дешевле на 1,2 доллара: если сентябрьские партии отгружались практически по цене Brent, то октябрьские будут продаваться с дисконтом в 1,25 доллара.

Arab Medium подешевеет на 2,7 доллара и будет стоить на 3,8 доллара дешевле Brent.

Для клиентов в Средиземноморье скидка на Arab Light составит 50 центов за баррель, на Arab Medium - 1,1 доллара. В результате первый сорт будет продаваться на 10 центов дешевле Brent, а второй - на 2,7 доллара дешевле.

Цены на легкую и низкосернистую нефть Arab Extra Light, которая значительно превосходит по качеству Urals, существенно снижаться не будут: для средиземноморских клиентов октябрьские партии даже подорожают - на 70 центов и будут продаваться с премией в 2,05 доллара к Brent.

Для Северо-Западной Европы объявлено символическое снижение отпускных цен - на 30 центов (премия к Brent составит 1,1 доллара).

Ситуация на нефтяном рынке Европы осложняется буквально на глазах, рассказали Reuters работающие в регионе нефтетрейдеры. Экономика еврозоны едва растет (ВВП во втором квартале прибавил 0,2%), а ее главный локомотив - промышленность Германии - уверенно сходит с рельс: выпуск в июле рухнул на 5,2%.

Это неизбежно бьет по спросу и ценам. Если в начале августа российская нефть стоила рекордно дорого, а отдельные партии продавались на 1-1,2 доллара дороже Brent, то к началу сентября цены на обвалились практически до отметок, которые наблюдались в момент скандала с загрязнением хлором.

В понедельник, 2 сентября, трейдер Trafigura продал 100 тысяч тонн российской нефти с отгрузкой 17-21 сентября из Приморска со скидкой в 1,6 доллара к Brent. Партию выставляли на продажу в пятницу, и чтобы найти покупателя цену пришлось снизить на 60 центов.

Трейдеры испытывают сложности с продажей сентябрьских объемов, говорят источники Reuters: Litasco ждет покупателей на 100 тысяч тонн с отгрузкой 15-19 сентября со скидкой 1,65 доллара к Brent, Glencore предлагает такой же объем со скидкой 1,55 доллара.

Средняя скидка на Urals выросла с 90 центов в начале недели до 1,74 доллара на 5 сентября (данные Reuters).

Сказывается и то, что при слабом спросе Россия наращивает поставки, говорят трейдеры. В августе добыча в РФ выросла на 140 тысяч баррелей в сутки, до 11,29 млн баррелей; а экспорт - почти на 300 тысяч, до 5,5 млн баррелей в день.

В результате вопреки обещаниям главы Минэнерго Александра Новака, Россия выполнила лишь 43% от своей квоты по соглашению ОПЕК+: относительно октября-2018 добыча упала на 119 тысяч баррелей в сутки вместо положенных 228 тысяч.

За 8 месяцев, что действует пакт о стабилизации нефтяного рынка, Россия лишь трижды исполнила обязательства, и то в месяцы, когда простаивал трубопровод «Дружба» (май, июнь, июль). В среднем нефтяники РФ выполнили 74% квоты.

Фактически Россия полностью переложила на Саудовскую Аравию бремя спасения нефтяного рынка: саудиты из месяца в месяц перевыполняют свою квоту на 120-140%. Это неизбежно поставит вопрос о соблюдении договоренностей в декабре, когда страны ОПЕК+ вновь соберутся, чтобы решить - продлевать ли сделку и каком виде, говорит сырьевой стратег Сбербанк CIB Михиал Шейбе.