Зеленский снял с рук и подарил освобожденным морякам символические браслеты 7.09.2019, 17:11

Президент Украины носил их в поддержку украинских пленных.

7 сентября в аэропорту Борисполь во время встречи украинцев, которые вернулись домой в рамках украинско-российского обмена удерживаемых лиц, президент Украины Владимир Зеленский снял желтые браслеты, которые он носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам, сообщает УНИАН. Руководитель секретариату главы Верховной Рады Украины Юрий Лубкович опубликовал в Facebook видео, как президент дарит браслет одному из моряков.

7 августа на брифинге в Анкаре Зеленский продемонстрировал собравшимся браслеты с фамилиями украинских военнопленных моряков, которые носит постоянно. "Мне дали эти браслеты родители наших моряков. Я уверил их, что не буду снимать браслеты до того времени, пока мы их не вернем. У меня как у гаранта Конституции очень много дел. И если на секунду забываешь о возвращении наших моряков, браслеты мне помогают", – сказал президент Украины.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.